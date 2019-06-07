القبض على 37 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 37 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي و3 خيَّالين وجمَّالين وتنفيذ 9 أحكام قضائية متنوعة وضبط بائعين متجولين و3 قضايا تسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.