ضبط 20 متهما بالاتجار في المخدرات وقطعتي سلاح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 28 متهمًا بينهم 20 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 945 جرام حشيش، 2149 قرصا مخدرا، 28 جرام هيروين و220 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهمين عُثر بحوزتهما على فرد خرطوش محلي الصنع وبندقية "بامب أكشن".

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.