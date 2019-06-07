لتوفير مناخ آمن.. الداخلية تواصل تأمين احتفالات عيد الفطر لليوم الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، لليوم الثالث على التوالي، وذلك من خلال التصدي الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج على القانون، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وشهدت كافة مديريات الأمن انتشارا أمنيا مُكثفا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق لتسيير حركة المرور، وترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفوري مع كل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفال.

كما واصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، والمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.