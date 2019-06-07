أخبار مصر | عاجل.. المترو يعلن رفع حالة الاستعداد بخطوطه الثلاثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المترو يعلن رفع حالة الاستعداد بخطوطه الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الإنتهاء من جميع الإستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لأبنائنا من طلبة الثانوية العامة، وذلك بناءا على توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل وتعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء توجههم لأداء الامتحانات .

وأوضح ع"بدالهادي" أن الإستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث اى حالات اغماء او اى حالات مرضية مفاجئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

ومن جانبه أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى للشركة أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب ( 01221116048 - 01021778887 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وأضاف متحدث المترو أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا من طلبة الثانوية العامة.