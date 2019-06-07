مصر | تحصيل أكثر من 100 مليون جنيه غرامات ومخالفات بالجمهورية خلال مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحصيل أكثر من 100 مليون جنيه غرامات ومخالفات بالجمهورية خلال مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر مايو الماضى، من تنفيذ 1980732 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم تنفيذ 9002 حكم جناية، عبارة عن 3127 مخدرات و1139 سلاح و446 قتل وشروع فيه و632 سرقة بالإكراه، فضلًا عن 576548 حكما جزئيا أبرزها 22914 سرقة و16026 سلاح أبيض و54901 تعدى وضرب و15536 نصب.

كما تم تنفيذ 109901 حكم مستأنف أبرزها 7488 سرقة، و2781 سلاح أبيض، و12141 تعدى وضرب، و6103 نصب، و1023854 حكم غرامة و261427 حكم مخالفة.

كما ساهمت الحملات الأمنية المكثفة، فى تحصيل مبالغ قدرها 96400619 جنيهًا فى أحكام الغرامات و5648926 فى أحكام المخالفات.