شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت «تعليم أسيوط» لامتحانات الثانوية العامة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات شهادة الثانوية العامة والتى ستبدأ، السبت، في ظل استعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن.

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وقال صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو في الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.

وأشار «فتحي» إلى توقيع بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن أسيوط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، وآخر مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات وكذلك سيارات الإسعاف وداخل مقر تقدير الدرجات والاستراحات.

وأضاف أنه تم تزويد اللجان بالمراوح وتم عمل صيانة للإضاءة لتفعيلها وصيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة أو زائرة صحية، لافتا إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تحمل اسم «مديرية التربية والتعليم بأسيوط» لنشر جميع القرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية، بالإضافة إلى التواصل مع جميع المسؤولين والعاملين بالتربية والتعليم بمختلف الإدارات وبين أولياء الأمور والطلاب والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.