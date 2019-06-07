شكرا لقرائتكم خبر عن 80 لجنة عامة بالمنيا تستقبل 32 ألف طالب بالثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز وإعداد 80 لجنة عامة، بينها 78 لجنة بالمدارس، وواحدة للمكفوفين وأخري داخل سجن المنيا شديد الحراسة، لاستقبال 32081 طالب وطالبة.

وأضاف «عزب»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»: «يتم تنفيذ بروتوكول تعاون مع عدد من الأجهزة التنفيذية والأمن لتوفير المناخ الملائم والراحة للطلاب لإجراء الامتحانات من خلال سيارات الإسعاف والإجراءات الأمنية المشددة والنظافة العامة بمحيط اللجان».

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على تواصل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع، مع الغرفة المركزية بالمديرية، في تلقي الشكاوي ورصد المخالفات.