شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة»: بدء التدريب من أجل التشغيل بمزايا 2800 جنيه شهريًا الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة القوي العاملة، اعتبارا من الأحد وحتى 23 يونيو الجاري، في قبول طلبات الراغبين في التدريب من أجل التشغيل للشباب مجانا بالشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات بمقرها الكائن في 59 شارع 104 حدائق المعادي، بمزايا 2800 جنيه شهريا، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وذلك لإعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال السياحي في خدمة المطاعم .

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وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الشركة ستقوم بتعيين من يجتاز الدورة التدريبية ومدتها أسبوعا في فروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية ومنحهم راتبا شهريا قدرة 1800 جنيه شاملا فترة التدريب، فضلا عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 إلي500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادي ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وأشار «سعفان» إلى أنه يتم التدريب التطبيقي بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ويتم منح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.

وقال «سعفان»: إنه «يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، أو فوق متوسط، أو عالي، وأن لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة (فيش وتشبيه)، بجانب شهادة صحية تفيد خلوه المتقدم من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب».