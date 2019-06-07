انفوجراف.. تعرف على الشروط المطلوبة للحصول على سيارة معاقين معفاة جمركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الخطوات، لاستخراج تراخيص سيارات المعاقين "ذوى الاحتياجات الخاصة" المعفاة من الجمارك، ومن تلك المستندات الواجب تقديمها للحصول على سيارة معفاة:
- أن يتم استيراد السيارة باسم الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاق".
- وثيقة فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة طبيًا.
- شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35%، ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى.
- بطاقة رقم قومى سارية.
- صورتان شخصيتان.
- أصل المؤهل الدراسى
-أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى.
-ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 CC.
-يحظر التصرف فى السيارة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها.
-تقديم صورة بطاقة رقم قومى سارية.
-قرار القومسيون العام للحالة الصحية للمتقدم وأحقيته فى الحصول وقيادة سيارة مجهزة.
-تقديم المؤهل الدراسى، نموذج الاختبار الشفوى، نموذج الاختبار العملى.
-إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أو وحدة المرور مقدمة الخدمة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.
- المواطن المعاق حركيا إعاقة تمنعه من قيادة سيارة عادية.
- أن يتمتع المواطن بالجنسية المصرية حتى يستفيد من الخدمة.
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