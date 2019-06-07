شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة سداد مقايسات "الكهرباء" للمخالفين 30 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بالحكومة المصرية، انتهاء مهلة سداد المقايسات الخاصة بالمبانى العشوائية والمخالفة فى 30 يونيو الجارى، وذلك لمن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات كهرباء كودية قبل 30 يونيو 2018.

Advertisements

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن من يرغب فى سداد قيمة المقايسات الخاصة بطلبات توصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كودية لديه فرصة حتى نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء المهلة سيجرى تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد.

وقال المصدر، إن تقنين أوضاع الكهرباء للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى يحد من الخسائر المالية التى يتكبدها قطاع الكهرباء، والتى تتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا.