أخبار مصر | مفاجآت جديدة بشأن طقس اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر.. اعرف درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة بشأن طقس اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر.. اعرف درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 28

الإسكندرية 22 27

بلطيم 22 31

مطروح 21 26

السلوم 20 26

سيوة 22 33

بورسعيد 24 27

دمياط 24 27

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 23 29

رفح 24 29

رأس سدر 25 33

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نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 17 33

الطور 23 35

شرم الشيخ 30 42

الغردقة 29 42

مرسى علم 25 39

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 24 37

سوهاج 26 39

قنا 27 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

أبوسمبل 32 44

الوادي الجديد 31 42

شلاتين 28 39

أبورماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34