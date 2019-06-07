شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة وميكنة الضرائب العقارية.. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حازت مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي الدولي ببطرسبرج على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، الجمعة، التي أبرزت أيضا المشاركة الفعالة لوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي في المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد حاليا بمدينة جنيف.

وواصلت الصحف رصد مظاهر احتفال المصريين في محافظات الجمهورية أمس بعيد الفطر المبارك، حيث أقبل المصريون على الحدائق ودور السينما، كما توافد الزوار على الأماكن السياحية والأثرية والتنزه على كورنيش النيل.

ونشرت الصحف إعلان وزارة الداخلية مقتل 14 من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث استهداف كمين جنوب العريش فجر أمس الأول، كما تابعت الصحف توالي الإدانات المحلية والعربية الدولية المنددة للهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين جنوب العريش.

وبرز في الصحف أيضا استعداد وزارة المالية لتنفيذ مشروع لميكنة «الضرائب العقارية»، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة، كما اهتمت الصحف بانطلاق ماراثون الثانوية العام، حيث يتوجه غدا 69 ألفا و253 طالبا لأداء الامتحانات في اللغة العربية والتربية الدينية أمام 1819 لجنة.

وفي التفاصيل، أبرزت صحيفة «الأخبار» مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي الدولي ببطرسبرج الذي يختتم أعماله اليوم، ويبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وإيجاد الحلول التي تواجه الاقتصاد العالمي.

ونقلت الصحيفة عن وزارة التجارة والصناعة تأكيدها إن المنتدى يمثل حدثا دوليا سنويا متميزا في عالم الاقتصاد والمال والأعمال باعتباره منصة بارزة للقاء مختلف القوي الاقتصادية وفرصة جيدة لإبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية في العالم ومن بينها مصر، وأوضحت الوزارة- في بيان- أن مصر تحرص على المشاركة في هذا المنتدى للتواصل مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على الأسواق الناشئة في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة ذكرت أن الوفد المصري المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بحث دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجر، لافتة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 269 مليون دولار.

وأفادت الصحيفة بأن اللقاء استعرض مبادرة تجمع دول الفيشجراد لإنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر، وأهمية دعم المجر لهذا الملف مع باقي الدول أعضاء التجمع والتي تشمل التشيك وبولندا وسلوفاكيا بهدف وضع الخطوات المبدئية لهذا التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري المجري في دفع التعاون بين البلدين خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية وتنقية المياه وإنتاج وحدات مياه الشرب والزراعة.

وفي سياق آخر، أوردت صحيفة «الأهرام» أن وزير الموارد المائية والري شارك في المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد حاليا بمدينة جنيف، حيث أعرب- في كلمة مصر- عن شكره وتقديره للمنظمة على دعمها المستمر لأعضائها، حيث تعمل الجمعية الهيدرولوجية على المساهمة في تبادل الخبرات والتحديات التي نواجهها في إفريقيا وقطاع المياه خاصة في شرق إفريقيا ومصر.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله -في كلمته بالمؤتمر- إن إدراج المنظمة موارد المياه بجانب الطقس والمناخ كركائز ثلاث للمنظمة يشير بوضوح إلى مسئوليتها واهتمامها بقضايا وأنشطة المياه، وأن وجود الجمعية الهيدرولوجية خلال المؤتمر يعكس الإدراك المتزايد لأهمية المياه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ جدول الأعمال العالمي للمياه.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أشار إلى الأثر الواضح للتغيرات المناخية كواقع تشهده كثير من الأحداث الكارثية حول العالم، حيث تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بقيمة 225 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2018، كما أثرت فيضانات شرق إفريقيا في كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا والصومال وجيبوتي وبورندي على ملايين الأشخاص وتعرضت مصر مؤخراً لموجة حرارة شديدة الخطورة تجاوزت 45 درجة مئوية.

إلى ذلك، تابعت الصحف مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك، حيث نشرت صحيفة «الأخبار» صورا تظهر مواصلة احتفالات الأسر المصرية بالعيد في القاهرة والمحافظات، وإقبال الآلاف على حديقة الأزهر وكورنيش النيل ودور السينما.

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وفي الإسكندرية، رصدت الصحيفة اصطحاب الأسر أطفالها إلى مسجد المرسي أبوالعباس، وازدحام الشواطئ بالمصطافين، وتوافد الزوار على قلعة قايتباي، وتنظيم دور المسنين رحلات للنزلاء على كورنيش النيل، وكذلك قيام المتطوعين بمساعدتهم لركوب السفن، وفي أسوان نشرت الصحيفة أن الأهالي توافدت على متحف النيل، وفي الفيوم شهدت بحيرة قارون ووادي الريان وجبل المدورة والبحيرة المسحورة زحاما شديداً، وفي كفر الشيخ توافد الزائرون على حدائق فوة ومطوبس واستقبلت حدائق القناطر الخيرية 50 ألف زائر.

أمنيا، نشرت صحيفة «الجمهورية» أن وزارة الداخلية أعلنت مقتل 14 من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث استهداف كمين جنوب العريش فجر أمس الأول، موضحة أنه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجور بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية ذكرت- في بيان- أنه أثناء محاصرة العناصر الإرهابية قامت بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.

هذا واصلت الصحف متابعة ردود الأفعال المحلية والعربية والدولية المنددة للهجوم الإرهابي في العريش. كما ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الإمارات أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان- إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لمصر الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وأضافت الصحيفة أن السفير إيڤان سوركوش سفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة تقدم بخالص التعازي للمصريين جميعا وبالأخص لأسر الضحايا الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي، وقال انه حادث يزدري عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف وجهت تحية تقدير لرجال الداخلية الأبطال لقضائهم على وكر الإرهابيين بحي المساعيد بالعريش، وأكدت الأوقاف أن هذا يثبت يقظة شرطتنا وجيشنا وإصرارهما على استئصال عناصر الإجرام والشر بشجاعة وبسالة واقتدار، لا تأخذهم في سبيل الله والوطن لومة لائم، فتحية كبيرة لرجال شرطتنا وجيشنا الأبرار.

ولفت الصحيفة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر برئاسة الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر، أصدرت بيان نعي وإدانة للحادث، كما أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن حزنها العميق لهذا الحادث الإرهابي الجبان.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، تستعد وزارة المالية لتنفيذ مشروع لميكنة «الضرائب العقارية»، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون.

وفيما يخصل شأن التعليم، عنونت صحيفة «الجمهورية» صفحتها الرئيسية «ماراثون الثانوية ينطلق غدا»، وقالت «يتوجه غدا 659253 طالبا لأداء امتحانات الثانوية العامة في اللغة العربية والتربية الدينية أمام 1819 لجنة.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين بوزارة التعليم القول إنه تم تجهيز لجان السير قبل بدء الامتحان ووضع أرقام الجلوس في مكان ظاهر بالمدرسة ومراجعة قوائم الطلاب والمراقبين والملاحظين وعدم دخول أي محمول أو أجهزة إلكترونية من قبل الطلاب والملاحظين لجنة الامتحان. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب أو ملاحظ يخالف قواعد الامتحانات.

وأشارت إلى أن مسئولي الوزارة أوضحوا أنه يقع على رؤساء اللجان استلام وتسليم صناديق الأسئلة وتوزيعها على الطلاب، وتفتيش الطلاب والسيطرة على اللجنة وتوزيع البوكليت على الطلاب حسب التسلسل وترتيب نماذج الأسئلة والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة أثناء انعقاد الامتحان في حالة حدوث أي مشكلات.

وفي الشأن العربي، أوردت صحيفة «الأخبار» أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي صوت- أمس- لصالح تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية، وذلك بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ميدانيا، نقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الصحة السودانية القول إن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع، الإثنين الماضي، ارتفع إلى 61 قتيلا، بعدما كان العدد 46، مضيفا أن من بين هذه الوفيات الموثقة، 52 من العاصمة الخرطوم بينهم 49 مدنيا قتلوا بأعيرة نارية وثلاثة من أفراد الأمن قتلوا طعنا، والباقون من ولايات أخرى، فيما قال مسعفون مرتبطون بالمعارضة إن العدد وصل إلى 108 قتلى.