شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 7 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، زيارة للسودان على رأس وفد كبير للقيام بجهود الوساطة لاستئناف التفاوض بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

تستضيف العاصمة البلجيكية 5 رؤساء حكومات أوروبية؛ لبحث اختيار التعيينات الجديدة في المناصب البارزة للاتحاد الأوروبي.

Advertisements

تنطلق بمدينة طنجة المغربية مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع «سايفاي أفريقيا 2019»، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

يحيي العالم اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يتم الاحتفال به للمرة الأولى، بهدف تعزيز الجهود لضمان سلامة الأغذية.

يلتقي منتخبا جورجيا وجبل طارق، في السادسة مساء، كما يلتقي منتخبا مقدونيا وبولندا، وجزر فاروه وإسبانيا، والسويد ومالطا، والتشيك وبلغاريا، والنرويج ورومانيا، وأوكرانيا وصربيا، الجبل الأسود وكوسوفو، ليتوانيا ولوكسمبرج، النمسا وسلوفينيا، الدنمارك وأيرلندا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار تصفيات أمم أوروبا.

يستضيف المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره العراقي في مباراة دولية ودية، في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.