شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم إرهابي على كمين أمني في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت القوات الأمنية في التصدي لمحاولة عناصر إرهابية إطلاق نيران على أحد الأكمنة في شمال سيناء، ونجحت القوات في التصدي للإرهابيين، وفقًا لقناة «إكسترا نيوز».

كانت وزارة الداخلية أعلنت استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، إثر استهداف إرهابيين لكمين أمني جنوب مدينة العريش، أول أيام عيد الفطر.

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وذكرت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن استهداف مجموعة إرهابية لكمين أمني جنوب مدينة العريش أسفر عن استشهاد 8 أفراد أمن.

وأوضحت أن قوة الكمين الأمني تعاملت مع المعتدين ما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق النار معهم.

ونجحت القوات الخاصة في ملاحقة وتتبع الجماعات الإرهابية وحددت أماكنهم في منزل مهجور بحي المساعيد، وقتلت 14 عنصرًا في صفوفهم.