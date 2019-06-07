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السيطرة على حريق هائل شب داخل مصنع بلاستيك فى الدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمصنع بلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا.

 

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تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا بنشوب حريق هائل بمصنع بلاستك علي مساحة 7 قراريط فى اتجاة الطريق السريع.

على الفور، انتقلت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتم الاستعانة بسيارات إضافية من المراكز المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، وجارى الفحص لبيان أسباب الحريق، بعد أن التهم محتويات المصنع، و تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،

 

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