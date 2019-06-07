شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مجموعة من الكليات العاملة بنظام القدرات، أى التى تتطلب امتحانا تأهيليا بخلاف مجموع الثانوية العامة، هذه الكليات هى كليات التربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية وكليتى التربية الموسيقية والفنية بالزمالك حلوان وكلية التربية الفنية بالمنيا والتربية الموسيقية بالإسماعيلية، والتربية الفنية جامعة السويس.

1- التسجيل باختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى هذه الكليات.

2- حجز اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تنطلق اختبارات القدرات مباشرة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة ولمدة 15 يوما.

4- تشترط كليات الإعلام بالجامعات الحكومية النجاح فى اختبارات القدرات بتنسيق 2019.

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5- يختار الطالب من خلال موقع التنسيق نوع القدرات والمواعيد وتحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية.

6- يطبع الطالب إيصالا يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة على موقع التنسيق.

8- لن يعتد بأى نتائج بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

9- لا يسمح للطالب الراسب فى اختبار قدرات بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

10- لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات.