شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ مستشفى كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 320 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات الطبية الجديدة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى تنفيذ 95% من تجهيزات مستشفى كوم حمادة الجديد، والانتهاء من كافة الإنشاءات الخاصة بالمستشفى لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وذلك لرفع مستوى الخدمات الطبية بمركز كوم حمادة والمراكز والقرى المجاورة، ويتم الانتهاء من تنفيذ مستشفى كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 320 مليون جنيه.

Advertisements

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جارى تنفيذ مستشفى مركز بدر الجديد، الذى يخدم الظهير الصحراوى للمحافظة، والتغلب على العقبات التى تواجه عمليات التنفيذ.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى توفير بدائل مختلفة لتقديم الخدمات الطبية بمركز بدر منها تكثيف القوافل الطبية للقرى والأماكن النائية، ورفع مستوى الخدمات الطبية بالوحدات الصحية، ودعمها بالأطباء، وأطقم التمريض المتخصصة.