شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش لاقيين شغل، علشان كده لجأنا لطريق الاتجار بالمخدرات، كنا بنوزع الترامادول المخدر على الشباب، وبنبيع جملة وقطاعى".. بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة ترويج الترامادول المخدر ببنها، خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية.

أضاف المتهمون: "كنا بحاجة للمال، فاتفقنا على شراء كمية من أقراص الترامادول المخدر، وترويجها على الشباب، فكنا نبيع القرص بـ50 جنيها، وكنا نتواصل مع الزبائن عن طريق الهاتف المحمول، ويتم تحديد المكان، وكثيراً كنا نتقابل على إحدى المقاهى بمدينة بنها، وأكمل أفراد العصابة، أن تلك الصفقة التى جرى ضبطهم خلالها كانت صفقة العيد وكنا هنتوب بعدها، ولكن تم ضبطنا.

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من جانبه، قرر أحمد رجب، رئيس نيابة مركز بنها، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبسهم على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهم حسب المواعيد القانونية المحددة.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد يحيى راضى، رئيس مباحث القليوبية، بتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بخدمة الطريق الإقليمى نزلة الطريق الزراعى – دائرة مركز بنها من ضبط محمود ع. م. عامل، ومصطفى م. م. سائق، وأحمد خ.ا.، وعاطف ع.ع. عامل، جميعهم من محافظة المنوفية، وذلك حال توقفهم على جانب الطريق مستقلين السيارة رقم 30893 ملاكى كفر الشيخ، ملك محمد ع. م. "مستأجرة " قيادة الثانى وبحوزتهم 1170 قرص من عقار الترامادول المخدر، وسلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهتهم اعترافوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والسلاح الأبيض للدفاع والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.