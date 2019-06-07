شكرا لقرائتكم خبر عن "أورام أسوان": تبرع محمد منير للمركز بنصف مليون جنيه إنسانية تجاه مسقط رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أن المركز تسلم مبلغ 500 ألف جنيه من كينج الغناء محمد منير، نظير تبرع للمركز لخدمة مرضى السرطان فى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد.

وأضاف مدير مركز أورام أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا التبرع الكبير للمركز يأتى من شخصية كبيرة ومحبوبة لدى قطاع كبير من المصريين، مشيرًا إلى أن الكينج محمد منير يشعر بالإنسانية تجاه مسقط رأسه محافظة أسوان، موجهًا الشكر له على قيمة هذا التبرع.

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وأشار الدكتور جودة، إلى الجهود التى قام بها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، فى التنسيق بين منير والمركز لإيصال قيمة التبرع إلى حساب المركز، موجهًا الشكر لهم أيضًا.

وأوضح أن مركز أورام أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، يقدم خدماته لمرضى السرطان فى محافظة أسوان وعدد من محافظات الصعيد، بجانب عيادات الكشف باستخدام الأجهزة الحديثة، والمساهمة أيضًا فى حملات الكشف المبكر عن أورام الثدى للسيدات.