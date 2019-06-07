شكرا لقرائتكم خبر عن أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعياد ومواسم ينتظرها المصريون من العام للآخر، ويحرصون كل عام على معرفة مواعيدها وتوقيتاتها، ولهذا ينشر ”الخليج 365” لقرائه الأعياد والمواسم الرسمية بجمهورية مصر العربية المتبقية فى عام 2019 كما يلى:- - ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو - عيد ثورة 23 يوليو الثلاثاء 23 يوليو - وقفة عيد الأضحى السبت 10 أغسطس - عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس وتكون لمدة ثلاثة أيام أو وفق القرار الصادر بشأنها من مجلس الوزراء. - رأس السنة الهجرية السبت 31 أغسطس - انتصارات أكتوبر الأحد 6 أكتوبر - عيد المولد النبوى السبت 9 نوفمبر Advertisements وفيما يلى قائمة بالمواسم الإسلامية فى جمهورية مصر العربية المتبقية خلال العام: - يوم عرفة السبت 9 ذى الحجة 10 أغسطس - عيد الأضحى الأحد 10 ذى الحجة 11 أغسطس - رأس السنة الهجرية السبت أول محرم 31 أغسطس - عاشوراء الإثنين 10 محرم 9 سبتمبر - مولد النبى الأحد 12 ربيع الأول 10 نوفمبر

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