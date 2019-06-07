شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر أمنية أن قوات الأمن استطاعت التصدى لعناصر إرهابية حاولت إطلاق النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء.

وقالت المصادر، إنه جرت محاولة لعناصر إرهابية إطلاق نار على أحدى الأكمنة بشمال سيناء، وتم التصدى لهم.

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