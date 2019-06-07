"التعليم العالي": منح دراسية من جامعة فيرونا الإيطالية للعام 2019/ 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
استعرض وزير التعليم العالي، تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جامعة فيرونا الإيطالية للعام 2019/2020.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 21/6/2019 للحصول على الدكتوراه في أحد التخصصات العلمية الآتية: علوم الحياة والصحة، والقانون والاقتصاد، والعلوم الطبيعية والهندسية، والفنون والعلوم الإنسانية.
وللتعرف على المزيد من التفاصيل عن شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني https://www.univr.it/it/
ويشير التقرير إلى أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
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