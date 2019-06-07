شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية تدين اعتقال مصريين في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الحقوقية الدولية «تحالف»، اعتقال السلطات القطرية لمواطنيّن مصرييّن منذ حوالي 7 أشهر دون توجيه أي تهم لهما، فضلا عن عدم السماح لهما بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محام.

أكدت المنظمة، في بيان، الخميس، أن السلطات القطرية اعتقلت المصرييّن: علي محمد سالم ووليد عبدالعزيز منذ 7 أشهر، وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم، كما لم تعلم السلطات القطرية أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهم.

حمّل البيان السلطات القطرية كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما، مع ضمان عدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية داخل المعتقل، موجهًا نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقليّن دون قيد أو شرط، ومنحهما كامل حقوقهما المالية لدى رب العمل اللذين كانا يعملان لحسابه.