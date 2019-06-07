أخبار مصر | حكاية أول قسم شرطة في سيناء.. بين عهدي محمد علي وعباس حلمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية أول قسم شرطة في سيناء.. بين عهدي محمد علي وعباس حلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق أثار جنوب سيناء أن النقطة العسكرية في نويبع تعد من أهم الآثار الموجودة بالمنطقة وهى تمثل أقدم قسم بوليس أنشئ على أرض مصر عامة وسيناء خاصة ويبعد 75كم جنوب طابا، و75كم شمال دهب وعلى مسافة 200م من شاطئ خليج العقبة وقد بنتها السردارية المصرية (وزارة الحربية) عام 1893وذلك بعد خروج العساكر المصرية من العقبة وجعلتها مركزًا للبوليس.

وعن قصة إنشاء هذه النقطة العسكرية أشار ريحان إلى أنها ترتبط بمحمد على باشا حين حكم مصر عام 1805م واستولى على قلاع الحجاز وجعل من نفسه حاميًا للحرمين الشريفين وحدث نزاع بينه وبين الدولة العلية (تركيا) أيام السلطان عبد الحميد الثاني الذي انتصر على محمد علي واسترجع منه الحجاز ورغم ذلك ظلت العساكر المصرية بقلاع الحجاز والمويلح وضبا والوجه وقلعة العقبة وقلاع سيناء كقلعة نخل مستمرة لحماية درب الحج المصري القديم.

وتابع ريحان أنه لما أهمل درب الحج البري عبر سيناء بعد تحوله إلى الطريق البحرى عام 1885م طالبت الدولة العلية محمد علي باسترجاع قلاع الحجاز فسلمها وكان آخر القلاع التي سلمت هي قلعة العقبة عام 1892م وخرجت العساكر المصرية من قلعة العقبة وعسكروا ثمانية أشهر فى وادى طابا بسيناء تحت قيادة سعد بك رفعت وحفروا هناك بئر للمياه ولصعوبة الحياة فى هذه المنطقة أرسلوا لوزارة الحربية بالقاهرة يشتكون ظروفهم وصعوبة تنقلهم في هذا الوادي.

وأضاف ريحان أنه على الفور أرسلت الحربية لجنة لاختيار مكان مناسب للجنود وللأمن فوقع الاختيار على هذه المنطقة التى بنيت بها القلعة عام 1893م على مساحة 1000م2 فى عهد الخديو عباس حلمي الثاني وانتقل إليها الجنود المصريون لوفرة المياه وسهولة المواصلات وقربها من البحر والتجمعات السكانية وكان يوجد بها عدد من رجال البوليس الهجانة.