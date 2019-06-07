مصر | سيارة تدهس طفلاً أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة تدهس طفلاً أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض طفل في مقتبل العقد الأول من العمر، لحادث دهس، أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان، مما تسبب في دخوله في غيبوبة تامة، ونقله إلى مستشفى النصر العمالي، في حالة خطرة.



البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر العمالي، مفادها، وصول طفل، مصابا بغيبوبة، وحالته حرجة، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال لهوه بمنطقة عين حلوان، صدمته سيارة ملاكي، وقام السائق، بنقل الطفل للمستشفى العام، وجارٍ تكثيف الجهود للوصول لهوية الضحية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

