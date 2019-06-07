مصر | باستخدام الموتسكيل.. حبس عاطلين سرقا 80 ألف من مدير شركة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستخدام الموتسكيل.. حبس عاطلين سرقا 80 ألف من مدير شركة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهمين بسرقة حقيبة مدير إستيراد وتصدير بداخلها مبلغ مالى 80 الف جنيه بحدائق القبة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث قاموا بالسرقة "بأسلوب التتبع والخطف" باستخدام "موتسكيل"، وأضافوا انهما قاموا بمراقبه المجنى عليه حوالى ساعه ونصف أثناء دخوله إلى أحد البنوك وأثناء الخروج تقدموا نحوه وقاموا بخطف الحقيبه وكان بحوزتهم سلاح أبيض "مطواه".

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة أثناء المرور بدائرة القسم من ضبط (شخصين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى فى قضايا "ضرب وسلاح")حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى 80 ألف جنيه مجهولة المصدر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وإلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقه حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى أصدرت قرارها السابق.