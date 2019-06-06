شكرا لقرائتكم خبر عن «شوكة» يتفقد وحدات الرعاية الأساسية ومرفق الإسعاف بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة المستشفيات، مرفق إسعاف العريش ضمن خطة التأمين الطبي الشامل لعيد الفطر المبارك.

وأوضح فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام بالمديرية، أن مدير مديرية الصحة بشمال سيناء تفقد مرفق إسعاف العريش، واطمئن على جاهزية الأطقم الطبية بالمرفق، كما تفقد مركز الرعاية الأساسية بوسط مدينة العريش والمركز الحضري بعاطف السادات.

وشدد «شوكة» على ضرورة تواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة، واطمئن على توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ طبقا لخطة التأمين الطبي لفترة العيد، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة باستمرار الجولات اليومية المفاجأة على المنشأت الصحية، وتكليف فرق مرور إدارة الرعاية الأساسية وإدارة التمريض لمتابعة الأداء وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان عام المديرية طوال أيام العيد، وذلك لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن على أرض سيناء.