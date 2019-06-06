شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنفي مد إجازة العيد بالجامعات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صحة ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى الأحد المقبل الموافق ٩ يونيو.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته جامعة بنها اليوم الخميس، أن ذلك محض شائعات ولا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بالجامعات والمعاهد سوف تستأنف عملها بدءا من يوم السبت المقبل وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد.

وأهابت الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات.