شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفر الشيخ» تتابع جاهزية 27 استراحة لمراقبي الثانوية العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعدادات المديرية لإجراء امتحانات الثانوية العامة، واستقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن محافظة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «إنها راعت في اختيارها للاستراحات التي تم تجهيزها، استيعابها لكل المشاركين في الإمتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان في تلك المدن»، مشددة على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء فترة إقامتهم، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، كما اختارتها وكيل الوزارة لتكون قريبة من اللجان لمراعاة راحة السادة المشاركين في الامتحانات، فخصصت 6 استراحات منها 5 للرجال واستراحة للسيدات بمدينة كفر الشيخ، وخصصت 3 استراحات بمدينة سيدي سالم، وبلطيم استراحتين، وبرج البرلس استراحتين، وببيلا استراحتين، وبالرياض استراحتين، وبمدينة فوه استراحتين، وبمدينة قلين استراحتين، وبمدينة مطوبس استراحتين، وبمدينة دسوق استراحتين، وبمدينة الحامول استراحتين.

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وأضافت الدكتورة بثينة كشك، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، يتابع بدقة كافة الاجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتنفذ بدقة كافة التعليمات، فتم مراعاة قرب الاستراحات من مناطق قريبة من اللجان والأسواق لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين الازمه والملايات، وفرش الارضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها اطمأنت على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى لتتناسب مع مكانه المشاركين، كما وفرت أسرة منفردة تكفى كل المشاركين ،كما توجد أسرة احتياطية بالاستراحات .

وأكدت «كشك» أنها وجهت مديري الإدارات التعليمية بمتابعة استقبال المراقبين والملاحظين، ليستعدوا للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم السبت الموافق 8 يونيه الجاري، كما تابع جاهزية المستشفيات العامة والمركزية في المدن،بناء على تعليمات الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ لإستقبال أي حالات مرضية للمشاركين في الامتحانات، إضافة لخدمة طبية في تلك الإستراحات .

وأوضحت أنها خصصت لجان في المديرية والإدارات التعليمية وكلفتهم بالمرور اليومي على الاستراحات وتواجد عدد منهم بها للعمل على راحة المراقبين والملاحظين، وتوفير كل احتياجاتهم، وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الامتحانات، وتعريفهم بمواقع اللجان التي سيراقبون بها لتسهيل مهمة انتقالهم لها والعودة.

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع استعدادات استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن المحافظة

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع استعدادات استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن المحافظة

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع استعدادات استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن المحافظة

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع استعدادات استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن المحافظة

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع استعدادات استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن المحافظة

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع استعدادات استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن المحافظة

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع استعدادات استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن المحافظة