شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: 20% من فائض مجالس إدارات المساجد لـ«صكوك الأضاحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف، تحويل 20% من جميع فوائض حسابات مجالس الإدارات المرحلة، في تاريخ يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2019، إلى حساب صكوك الأضاحي الموحد بالبنك المركزي (2 / 22222 / 450 / 9)، وتسليم صورة أمر الدفع إلى مدير الإدارة الواقع في نطاقها المسجد وبلا أي استثناءات في ذلك للصالح العام، ولصالح الأسر الأولى بالرعاية .

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وقالت وزارة الأوقاف، في قرارها الذي أصدرته اليوم الخميس: «على جميع المديريات موافاتنا ببيان تفصيلي بجميع حسابات مجالس الإدارات وما تم في ذلك، مع العلم بأن أي مجلس إدارة لا يقوم بتنفيذ ذلك سيتم تحويل 50% من إجمالي حساباته في 30 / 6 / 2019م لحساب المشروع دون أي استثناءات في هذا الأمر، وعلى مديري الإدارات تسليم صورة رسمية من هذا المنشور لجميع مجالس الإدارات الواقعة في نطاق إداراتهم، علمًا بأن ديوان عام الوزارة سيقوم بتحويل 20% من رصيد حساب مجالس الإدارات للمشروع فورًا، ويكلف رئيس القطاع الديني رئيس المجلس الأعلى لمجالس الإدارات بمتابعة تنفيذ كل ما جاء بالمنشور».

وأكدت وزارة الأوقاف أن «عمل مجالس إدارات المساجد هو مشاركة مجتمعية من خلال إشراف وزارة الأوقاف، تهدف إلى الإسهام في خدمة المجتمع، من حيث الإسهام في بعض احتياجات المسجد الأنية العاجلة اليسيرة، أو بالإسهام في تطويره، أم بالعمل على الإسهام في قضاء بعض حوائج الفقراء والمحتاجين في محيط المسجد، أو حيه، أو منطقته، والأموال إنما تجمع لتصرف في مصارفها الشرعية لا لتحبس عن أغراضها ومصارفها».

وأضافت: «وبما أن الأمر تكافلي وتكاملي بين المناطق المختلفة بحيث تتكافل مجالس إدارات المساجد في الأحياء الأكثر تبرعًا مع نظيراتها في المناطق الأولى بالرعاية من خلال منظومة تديرها الوزارة، فإن الوزارة تحويل20% من جميع فوائض حسابات مجالس الإدارات المرحلة في تاريخ يوم السبت المقبل».