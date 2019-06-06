شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «رياضة القليوبية» يوزع جوائز المتفوقين بأكاديمية نادي مسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، في توزيع جوائز المتفوقين بأكاديمية نادي مسطرد لكرة القدم والفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والدورة الرمضانية التي نظمتها الأكاديمية.

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وأشاد «الصبروط» بالمجهود المبذول من قبل النادي للاهتمام بالموهوبين الصغار في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والدينية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لخلق جيل نشط واعي متفوق واكتشاف العناصر المميزة التي تمثل القليوبية ومساعدتهم للتأهل ليكونوا خير مثال يحتذى به في المحافل الدولية، مؤكدا أن المتميزين والناجحين دائما ما تكون بداياته بسيطه ليصبحوا فيما بعد نجوما كبار .

حضر الاحتفال أشرف خير مدير إدارة شبرا وشحات حلفاوي مدير النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

أقيم حفل التوزيع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية .