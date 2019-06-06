شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تلغي رحلاتها للخرطوم لليوم الرابع بسبب الأوضاع الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها المتجهتين إلى الخرطوم مساء اليوم وظهر الجمعة، وهما رحلة رقم «MS 853» التي كان مقررا لها الإقلاع مساء اليوم، ورحلة رقم «MS 855» التي كان من المقرر إقلاعها ظهر الجمعة.

وأهابت شركة مصر للطيران، في بيان، بعملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـ«Call Centre» على رقم «١٧١٧» من أي موبايل أو «٠٩٠٠٧٠٠٠٠» من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.