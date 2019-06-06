شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين حادث سيناء الإرهابى: نتضامن مع مصر فى معركتها ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الخارجية الفرنسية الهجوم الإرهابى الذى وقع صباح أمس الأربعاء فى سيناء، ضد قوات الأمن المصرية وتسبب فى استشهاد عدد من رجال الشرطة المصرية.

وكتبت الخارجية الفرنسية على موقعها بـ"تويتر"، "تدين فرنسا بمنتهى الحزم الهجوم الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى والذى استهدف، بالأمس فى مدينة العريش بسيناء، قوات الأمن المصرية مودياً بحياة العديد من أفراد الشرطة".

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وأضافت: "تقدم فرنسا تعازيها لأسر ضحايا أفراد الشرطة الذين لقوا مصرعهم وكذلك للشعب المصرى الذى أغرقه هذا الهجوم فى الحزن فى الوقت الذى كان يحتفل فيه بالعيد".

وتعيد فرنسا التأكيد على تضامنها مع مصر فى معركتها ضد الإرهاب وعزمها الكامل على دحر هذه الآفة.