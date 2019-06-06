شكرا لقرائتكم خبر عن "خلى بالك من أفعالك" .. "10 حاجات لو عملتها فأنت متهم بجريمة جنسية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها بعض المواطنون ولا يعرفون أنها جرائم معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، ويرصد ”الخليج 365” أبرز تلك الأفعال..الفعل الفاضح
هناك العديد من الأفعال يعد مرتكبها متهمين بجنحة الفعل الفاضح، ويعاقبون بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وتلك الأفعال هى.
· التقبيل فى الشارع
· التقبيل فى السيارة
· الكشف عن العورة
· الممارسة الجنسية فى مكان عامالتحرش
للتحرش عدة أوجه إذا ارتكبها الفرد يعد متهمًا مخالفًا للقانون، فى حالة ما إذا حدثت دون رضى الطرف الثانى.
· مغازلة فتاة بعبارات جارحة.
· الإشارة إلى فتاة بإشارات جنسية.
· ملامسة جسد الفتاة دون المناطق الحساسة.هتك العرض
يختلف هتك العرض عن التحرش، ويتحدد كلًا منهما وفقًا لوصف الجريمة، وهناك عدة أفعال ارتكابها يدخل ضمن نطاق جريمة هتك العرض، وهو تعد جناية.
· الكشف عن عورة فتاة
· المساس بعضو حساسالاغتصاب
مواقعة الانثى بغير رضاها يعد اغتصاب، بشرط أن يكون الفعل كاملة ولو حدث لمرة واحدة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر "خلى بالك من أفعالك" .. "10 حاجات لو عملتها فأنت متهم بجريمة جنسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.