إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 9 أشخاص، بينهم أطفال، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها بطريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من مدخل الشروق 1.
وتبين وقوع الحادث إثر انفجار أحد إطارات السيارة، كما تبين أن السيارة كانت في طريقها عائدة بالشباب من رحلة "مصيف" بمدينة فايد، حيث انقلبت أمام مدخل الشروق رقم 1.
جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، بينهم 3 حالات حرجة تم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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