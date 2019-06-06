التحريات تُشير إلى تورط "زينة" في التحريض على سرقة "جواهرجي".. ومحاميها يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة اتهام الفنانة "زينة" بتحريض خادمة أجنبية على سرقة "انسيال ألماظ" من داخل فيلا جواهرجي شهير وسيدة أعمال بكمبوند "القطامية هايتس".

وتسلمت النيابة، التحريات التي أجراها الرائد محمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس في المحضر رقم 4875.

وأشارت التحريات، إلى أن فرد أمن بالكمبوند شاهد الخادمة تستقل سيارة "جيب" بعد هروبها من الفيلا.

وتبين من خلال فحص لوحات السيارة بعد تفريع الكاميرات، أنها ملك وسام رضا إسماعيل، الشهيرة بـ"زينة"، وتعمل ممثلة.

ووفقًا للتحريات، فإن الفنانة زينة متورطة في تهريب المتهمة.

وسجلت كاميرات المراقبة، حسب التحريات، لحظة دخول وخروج السيارة للكمبوند، وأثناء هروب المتهمة (الخادمة) بها، وتم التحفظ على مقطع الفيديو، وأُرفق بمحضر البلاغ.

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وحاول "الخليج 365" التواصل مع الفنانة "زينة" عبر هاتفها إلا أنها لم تجيب.

فيما أكد معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لـ الخليج 365، أنه بصدد الاطلاع على محضر التحريات، ودراسة الموقف، ليتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة لموكلته.

وكان اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ بقيام خادمة أجنبية بسرقة فيلا جواهرجي شهير وزوجته سيدة أعمال.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط المباحث التابعين لقسم شرطة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين أن مقدمة البلاغ تدعى "إ. م"، وأفادت في بلاغها قيام خادمتها -التي تعمل منذ شهر- بحسب المحضر، بسرقة "انسيال ألماظ" من حجرة النوم، ثم هروبها فجر 25 مايو الماضي.

وحُرر المحضر رقم 4875 لسنة 2019 جنح القاهرة الجديدة، وتم عرضه على النيابة للتحقيق.