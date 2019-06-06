ضبط 7 أشخاص في "مشاجرة الحجارة" بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية أبو صير.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن تجدد خلافات قديمة بين عائلتين نتج عنه نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استعان كل طرف بأنصاره، وتراشقا بالحجارة.

قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف، وضبطت 7 من المشاركين بالمشاجرة، وأعادت الهدوء إلى المنطقة.