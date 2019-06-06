إزالة ملاهي مخالفة بشارع المنصورية في الهرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قاد العميد إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم حملة لإزالة الإشغالات بالطريق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. وشارك في الحملة رجال إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم حسام مقلد، واستهدفت شارع المنصورية. أسفرت الحملة عن رفع إشغالات المقاهي وألعاب ملاهي بدون ترخيص تعيق حركة المارة والسيارات على حد سواء. يأتي هذا في إطار جهود مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء؛ لفرض السيطرة الأمنية الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال بمختلف القطاعات.

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