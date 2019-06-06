"كمين بولاق" يفسد خطة عنصر إجرامي لترويج الحشيش في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

تحريات النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى أن المتهم "عاطل" بصدد ترويج المخدرات على عملائه، وأنه يتخذ منطقة سكنه وكرا لتجارته غير المشروعة.

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تمكن النقيب هشام شهاب معاون مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المُعدة له وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، 2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

أمام الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ حصيلة البيع.

تحرر محضر احاله العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إلى النيابة العامة للتحقيق.