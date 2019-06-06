"التعليم العالي" تنفي مد إجازة العيد بالجامعات والمعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى الأحد القادم الموافق ٩ يونيو.
وأكدت الوزارة، في بيان الخميس، أن ما نشر محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بالجامعات والمعاهد ستُستأنف بدءًا من يوم السبت القادم وفق الجداول المعلنة مسبقًا.
وأهابت الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
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