أخبار مصر | حسين عبد البصير: افتتاح قصر البارون بعد تجديده أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين عبد البصير: افتتاح قصر البارون بعد تجديده أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، إن المهندس المعماري الذي بنى قصر البارون إمبان تأثر بالعمارة الهندية تنفيذا لرغبة صاحب القصر الذي عاش بالهند فترة قبل استقراره بمصر، فصار القصر تحفة هندية على أرضها، والتي عشقها بجنون وقرر الحياة والموت والدفن في أرضها الطيبة.

وأشار "عبد البصير" إلى أن وزارة الآثار المصرية حاليًا تقوم بمشروع طموح لترميم القصر، وقد أوشك على الانتهاء ومن المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل وتوظيفه بما يناسب القيمة المعمارية الكبرى التي يمثلها القصر.

وأضاف عبد البصير أن القصر يقع في منطقة مصر الجديدة ويعتبر تحفة معمارية ليس لها مثيل في مصر.

وقد بناه البارون عام ١٩١١ ودفن به بعد وفاته عام ١٩٢٩، وهو الرجل الذي أسس ضاحية مصر الجديدة أو هيوبوليس، وتزيد مساحة القصر على ١٢ ألف متر مربع، ويتكون من طابقين وسبع حجرات فقط، وتحيط به حديقة رائعة، وتزين واجهته مجموعة من التماثيل ذات الطابع الهندي، ويعلوه برجه الشهير الذي يميزه من على بعد.