أخبار مصر | حسين عبد البصير: مشروع رقمنة آثار الجيزة سيصل بحضارة مصر إلى كل العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين عبد البصير: مشروع رقمنة آثار الجيزة سيصل بحضارة مصر إلى كل العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، إن مشروع رقمنة المواقع الأثرية في محافظة الجيزة المصرية، والذي أطلقة متحف الفنون الجميلة في بوسطن، هو مشروع جبار وطموح ويمزج بين عالم الآثار المصرية خصوصا آثار منطقة الجيزة وبين توظيف تكنولوجيا المعلومات لتقديم آثار مصر الخالدة إلى العالم كله عبر وسائل حديثة تتخطى حاجز اللغة.

وأشار عبد البصير في تصريحات خاصة للفجر، إلى أن مصر ستخاطب الجميع في العالم عبر الإنترنت وتقدم آثار منطقة الهرم التي شرفت بالعمل مديرًا عامًا لآثارها بعد أن عملت فيها كل عمري منذ أن كنت مفتش آثار صغيرًا بها منذ حوالي ربع قرن.

وأضاف أن هذا المشروع الجبار يرجع الفضل فيه إلى عالم المصريات الأمريكي الدكتور بيتر دير مانيوليان أستاذ المصريات بجامعة هارفارد الأمريكية وقد بدأ هذا المشروع عندما كان يعمل في متحف الفنون الجميلة في مدينة بوسطن الأمريكية.

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وأشار إلى أن هناك تواصل دائم مع الدكتور دير مانيوليان وغيره من العلماء من أجل تقديم مصر الفرعونية وآثارها العظيمة في صورة جميلة وجذابة للعالم كله خصوصا جيل الشباب والإفادة من انتشار عصر تكنولوجيا المعلومات عبر فضاء الإنترنت.

ووجه تحية تقدير لكل من يعمل في هذا المشروع وكل المشروعات المهمة التي تحافظ على آثارنا الخالدة وتقديمها للعالم كله في احلى صورة ممكنة.

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" كشفت عن مشروع أمريكي جديد لرقمنة المواقع الأثرية في محافظة الجيزة المصرية، من أجل تيسير استكشافها عن بعد، مما يمثل فرصة لإدخال أيقونات التاريخ المصري القديم إلى العصر الحديث، وهو ما سيتيح لعلماء وهواة الآثار على حد سواء استكشاف تلك الآثار الخالدة دون الابتعاد عن حواسيبهم الشخصية، وسيكون بمثابة مركز لتبادل المعلومات يشمل كل شيء في الجيزة، ويجلب التاريخ القديم بقوة إلى العصر الحديث.