أخبار مصر | تعرف على المعالم الأثرية لأقدم قسم شرطة في مصر على أرض سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المعالم الأثرية لأقدم قسم شرطة في مصر على أرض سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق أثار جنوب سيناء، إن المعالم الأثرية للنقطة العسكرية المتقدمة بنويبع تعد من أهم الآثار في سيناء وهي تمثل بالفعل أقدم قسم للبوليس فى مصر.

وأوضح ريحان أن النقطة تخطيطها مربع طولها من الشمال للجنوب 32.75م وعرضها من الشرق للغرب 23.50م لا تحوي أية أبراج دفاعية بل أبراج ركنية.

واستخدم فى بنائها الأحجار الجرانيتية والرملية والجيرية والمرجانية والطوب الطفلى، وتتوسط كتلة المدخل الواجهة الشرقية المطلة على خليج العقبة ارتفاعها 4م وعرضها 4م وهى مبنية من الأحجار الجيرية المنتظمة الشكل وفتحة المدخل ارتفاعها 2.95م وعرضها 2.75م يعلوها عقد موتور الذى انتشر فى العمارة التركية المتأخرة.

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وتابع ريحان بأن الواجهة الشمالية ارتفاعها 3.55م بها تسعة عشر فتحة مزغل، عرض الفتحة 13سم وارتفاعها 50سم والواجهة الجنوبية أكثر ارتفاعًا عن كل الواجهات لأنها تتكون من طابقين ويبلغ ارتفاعها 10م بها صفين من فتحات المزاغل، أما السور الغربى فيبلغ ارتفاعه 3.50م وأركان القلعة تأخذ شكل ربع دائرة واستخدم فى بنائها الأحجار الجيرية المنتظمة الشكل.

وأشار ريحان إلى أن داخل المبنى يتكون من صحن أوسط مكشوف طوله من الشرق للغرب 29.70م وعرضه من الشمال للجنوب 12.72م يتوسطه بئر للمياه مبنى من الأحجار الجيرية قطره 1م به سلم للهبوط لتنظيف البئر وماؤه ضارب للملوحة يصلح لسقى الماشية، وفى أركان المبنى الأربعة مطالع ترابية تصل إلى الممشى العلوى الذى يدور أعلى الأسوار الخارجية للقلعة ويبلغ عرض هذا الممشى 1م ويبلغ طول المطلع بالركن الشمالى الشرقى والمقابل له بالركن الجنوبى الشرقى 25.20م وعرضه 4.5م.

وأضاف ريحان إلى المبنى من الداخل يشمل مجموعتين من المبانى، الأولى بالجهة الشمالية وهي الاسطبل والمخازن والأخرى بالجهة الجنوبية وهي حجرات الجنود والمجموعة البنائية الجنوبية طولها 26م وعرضها 5.20م تتكون من طابقين بكل طابق أربع حجرات ولكل حجرة فتحة باب وشباك تفتح على الصحن، علاوة على فتحات المزاغل بالجدار الجنوبي.

وختم ريحان مكملًا وصف أقدم نقطة بوليس في مصر أن الطابق العلوي لها يُصعد له عن طريق درجين بالممشى العلوي أحدهما يبدأ من الممشى العلوي بالجهة الشرقية ويتكون من ثلاث درجات والآخر بالجهة الغربية، ويتكون الطابق الثانى من أربع حجرات، بكل حجرة شباكين يفتحا على الصحن وتحوى هذه الحجرات فتحات مزاغل بالجدار الجنوبي.