مصر | حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لترويجه 11 قطعة من مخدر الحشيش وكمية من الاستروكس بقصد الاتجار بهما.
وبتكثيف التحريات تبين صحة ماورد من معلومات، وباستصدار إذن من النيابة تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش 11 قطعة وكمية من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار بها متخذ دائره القسم مكانا لنشاطه الإجرامى.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد قيام م.ع عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة.
وبتكثيف التحريات تبين صحة ماورد من معلومات، وباستصدار إذن من النيابة تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش 11 قطعة وكمية من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار بها متخذ دائره القسم مكانا لنشاطه الإجرامى.
حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.