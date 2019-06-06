مصر | حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالمعصرة

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قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لترويجه 11 قطعة من مخدر الحشيش وكمية من الاستروكس بقصد الاتجار بهما.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد قيام م.ع عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة.