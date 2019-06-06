مصر | "بأسلوب الخطف".. تجديد حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأسلوب الخطف".. تجديد حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت قاضى المعارضات، بمحكمه جنح البساتين قرار بتجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كما أمر الأجهزة الأمنية بسرعه التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعه عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة البساتين، مفاده بقيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام توك توك.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك"، بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم.وبحوزتهم، فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، 2 هاتف محمول من متحصلات السرقه.

بمواجهتهم أمام النيابة أقر الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام "التوك توك" لتسهيل عمليه الخطف وبحوزتهم الهاتفان المضبوطان من متحصلات السرقة، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى أمرت بحبسهم 4 أيام وتم التجديد.