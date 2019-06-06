مصر | "خلافات الجيرة تتجدد في ثاني أيام العيد".. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات الجيرة تتجدد في ثاني أيام العيد".. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال مباحث مركز شرطة البدرشين على مشاجرة بين عائلتين، وتمكنت القوات من ضبط 7 من طرفيها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للعميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية أبو صير، بدائرة المركز.

انتقلت قوة من القسم برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب المشاجرة بين عائلتين، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، حول خلافات الجيرة، ونشبت بينهما مشادة كلامية مساء اليوم الخميس، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كلا منهما بأنصاره، وتبادلا تراشق بالحجارة، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط 7 من طرفيها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.