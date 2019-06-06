شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 إرهابيًا خلال تعقب مهاجمي كمين العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 14 عنصرًا مسلحًا بالعريش فى شمال سيناء، لدى تعقب منفذى هجوم أحد الأكمنة الأمنية جنوب المدينة. وذكرت الوزارة فى بيان أمس، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، فجر أمس الأول، نجح تتبع مسار هروب المنفذين للحادث فى تحديد مجموعة منهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، دائرة قسم شرطة ثالث العريش، لافتًا إلى أنه فى أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 منهم، إذ عثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين.

وكشفت مصادر أمنية، أن التحريات الأولية والمعاينة المبدئية التى أجرتها أجهزة الأمن والنيابة العامة تشير إلى أن 19 متهمًا ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابى هاجموا الكمين، مؤكدة أن فوارغ الطلقات التى تم العثور عليها فى مكان الكمين تتطابق مع الفوارغ التى تم العثور عليها فى مكان القضاء على الخلية الإرهابية على بعد 5 كيلو مترات تقريبًا منه، كما أنها تتطابق مع نوعية الأسلحة التى عثر عليها بحوزة المتهمين داخل المنزل المهجور. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تشريح جثث المتهمين بالهجوم المسلح، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة وأخذ العينات لتحديد هويتهم، كما أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لتحديد نوعية الأسلحة التى ضبطت بحوزتهم ومصدرها.

وكان مسلحون هاجموا كمين شرطة المساعيد فجر أول أيام العيد، وتسببوا فى استشهاد 8 من أفراد الشرطة، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل 5 منهم فى أثناء التصدى للهجوم والقضاء على 14 آخرين بعد ساعات من تتبعهم وملاحقتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وصرحت بدفن جثث الشهداء الـ8 واستمعت إلى أقوال المصابين.