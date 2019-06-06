شكرا لقرائتكم خبر عن الثأر للشهداء مستمر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان الثأر للشهداء مستمر، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، جنازات عسكرية مهيبة لشهداء كمين "الأبطال 14" فى المنوفية والغربية وسوهاج والفيوم وقنا.. الثأر للشهداء مستمر.. مقتل 14 إرهابيا هاجموا كمين العريش بعد تتبع مسار المنفذين.. المحافظون ومدراء الأمن يتقدمون الجنازات.. والأهالى: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ جنازات عسكرية مهيبة لشهداء كمين "الأبطال 14" فى المنوفية والغربية وسوهاج والفيوم وقنا.. الثأر للشهداء مستمر.. مقتل 14 إرهابيا هاجموا كمين العريش بعد تتبع مسار المنفذين.. المحافظون ومدراء الأمن يتقدمون الجنازات.. والأهالى: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»





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