شكرا لقرائتكم خبر عن رواد الحدائق يحتفلون بالعيد مع «مو صلاح» بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل رواد حدائق القناطر بعيد الفطر المبارك، اليوم الخميس، مع صور اللاعب المصري العالمي «مو صلاح» المحترف في صفوف ليفربول، ضمن فعاليات حملة «أنت أقوى من المخدرات»، والتي نظمتها رابطة متطوعي القليوبية تحت رعاية صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة حديقة عفلة بالقناطر، حيث حرصت الحملة على التواجد وسط الزائرين من الأطفال والشباب، للتوعية من سن مبكرة عن الأضرار الصحية الخطيرة للمخدرات.

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وقال وائل صلاح، رئيس رابطة متطوعي القليوبية: إن «تلك الفعالية تأتي بهدف إنقاذ أكبر عدد من الشباب والأطفال والنشء من خلال التوعية بأضرار المخدرات قبل فوات الأوان، لإنشاء جيل صحي واع قادر على بناء الوطن، تماشيا مع ما ينادي بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بجيل خال من الأمراض».

وأشار إلى أن إعلانات محمد صلاح أدت دور فعال جداً وسط الشباب والأطفال وأثرت بإيجابية فيهم وبشكل ملحوظ أثناء زيارتنا لحديقة عفلة بحضور 20 متطوعا من الرابطة، حيث وجدنا الأطفال تسألنا عن محمد صلاح.

وأوضح أن الفعالية تضمنت تنظيم مسابقات في الألعاب الترفيهية والأسئلة وتوزيع جوائز بصورة محمد صلاح، وتوزيع معلومات عن أضرار التدخين تحفيزا للأطفال والشباب لعدم التجربة والاستجابة لمن يتلاعب بعقولهم من أصحاب السوء، بل توعية متعاطي المخدرات بالتوقف عن الإدمان والتعافي منها.