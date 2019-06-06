شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مطالب «أمهات مصر» قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المطالب، خاصة باستعدادات وتجهيزات امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق على مستوى الجمهورية السبت المقبل.

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وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن «أهم المطالب تتضمن تجهيز لجان الامتحانات جيدا والتأكيد على وضع مراوح في جميع اللجان لحماية الطلاب من الحر الشديد خلال الامتحانات وخلق مناخ مناسب لهم بجميع مدارس الجمهورية».

كما طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي وغلقها أولا بأول، منعا لإثارة البلبلة والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور، فيما ناشدت الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الالتفاف والتركيز مع مثل هذه الصفحات التي تهدف لإثارة البلبلة.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أولياء الأمور بتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم الطلاب داخل المنازل وتلبية جميع احتياجتهم حتى يتفرغوا لمراجعة الامتحانات بكل تركيز.